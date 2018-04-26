Центр семейной вакцинопрофилактики и иммунизации открылся в Подмосковье

Центр семейной вакцинопрофилактики и иммунизации начал работать на базе Московского областного консультативно‐диагностического центра для детей в городе Мытищи. Сотрудники Центра будут осуществлять контроль над проведением вакцинопрофилактики в Подмосковье. Об этом сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

Среди приоритетных направлений работы Центра — проведение вакцинации, разработка индивидуальных календарей вакцинации, консультирование врачей, детей и их родителей по вопросам вакцинопрофилактики, а также внедрение новых методов иммунопрофилактики в медицинских организациях Московской области.

Вакцинация является наиболее безопасным и эффективным методом современной профилактической медицины, поэтому основная задача Центра — предоставление возможности всем детям Московской области осуществить право на защиту от болезней. Особое внимание в своей работе Центр будет уделять вакцинации детей с тяжелыми и орфанными заболеваниями. Ближайшая перспектива — разработка и внедрение регионального календаря вакцинаций, в рамках расширения национального календаря

По словам министра, все мероприятия в Центре будут оказываться бесплатно по полису ОМС.

Сотрудники Центра также займутся разработкой обучающих программ по вопросам иммунопрофилактики, обучением врачей и среднего медицинского персонала, организацией и проведением лекций, обучающих семинаров и конференций в Московской области

— Дмитрий Марков.