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Центр семейной вакцинопрофилактики и иммунизации открылся в Подмосковье
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Центр семейной вакцинопрофилактики и иммунизации открылся в Подмосковье 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Центр семейной вакцинопрофилактики и иммунизации начал работать на базе Московского областного консультативно‐диагностического центра для детей в городе Мытищи. Сотрудники Центра будут осуществлять контроль над проведением вакцинопрофилактики в Подмосковье. Об этом сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.
Среди приоритетных направлений работы Центра — проведение вакцинации, разработка индивидуальных календарей вакцинации, консультирование врачей, детей и их родителей по вопросам вакцинопрофилактики, а также внедрение новых методов иммунопрофилактики в медицинских организациях Московской области.
Вакцинация является наиболее безопасным и эффективным методом современной профилактической медицины, поэтому основная задача Центра — предоставление возможности всем детям Московской области осуществить право на защиту от болезней. Особое внимание в своей работе Центр будет уделять вакцинации детей с тяжелыми и орфанными заболеваниями. Ближайшая перспектива — разработка и внедрение регионального календаря вакцинаций, в рамках расширения национального календаря
Дмитрий Марков.
По словам министра, все мероприятия в Центре будут оказываться бесплатно по полису ОМС.
Сотрудники Центра также займутся разработкой обучающих программ по вопросам иммунопрофилактики, обучением врачей и среднего медицинского персонала, организацией и проведением лекций, обучающих семинаров и конференций в Московской области
— Дмитрий Марков.
Глава подмосковного Минздрава отметил, что это очень важное направление работы, ведь «быть вакцинированным сегодня — это условие здорового образа жизни человека, наряду с правильным питанием и физической активностью».
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