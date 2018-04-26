Центр семейной вакцинопрофилактики открылся в Подмосковье

Особое внимание в своей работе центр будет уделять вакцинации детей с тяжелыми заболеваниями.

Центр семейной вакцинопрофилактики и иммунизации открылся в Подмосковье. Об этом сообщил глава Минздрава области Дмитрий Марков.

Учреждение заработало на базе Московского областного консультативно-диагностического центра для детей в Мытищах.

Специалисты центра будут проводить вакцинации, разрабатывать обучающие программы по вопросам иммунопрофилактики, проводить тематические конференции для медработников, передает портал «Подмосковье сегодня».