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Центр семейной вакцинопрофилактики открылся в Подмосковье
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Центр семейной вакцинопрофилактики открылся в Подмосковье 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Особое внимание в своей работе центр будет уделять вакцинации детей с тяжелыми заболеваниями.
Центр семейной вакцинопрофилактики и иммунизации открылся в Подмосковье. Об этом сообщил глава Минздрава области Дмитрий Марков.
Учреждение заработало на базе Московского областного консультативно-диагностического центра для детей в Мытищах.
Специалисты центра будут проводить вакцинации, разрабатывать обучающие программы по вопросам иммунопрофилактики, проводить тематические конференции для медработников, передает портал «Подмосковье сегодня».
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