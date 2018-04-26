В Роспотребнадзоре рассказали, кто и откуда завез в Тюмень корь

По данным Роспотребнадзора, в Тюмени в этом году было зарегистрировано два случая заболевания корью. Заразную болезнь у семимесячного ребенка диагностировали в текущем апреле. Известно, что этот малыш не был привит от кори, потому что он не достиг прививочного возраста (вакцинация начинается с 12 месяцев). В марте семья вместе с ребенком была на отдыхе в Тайланде, на острове Пхукет, где, возможно, и произошло заражение корью. Родители не заболели, потому что были привиты против кори. Сейчас малыш уже выписан из больницы с выздоровлением.