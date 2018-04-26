В Роспотребнадзоре рассказали, кто и откуда завез в Тюмень корь 

По данным Роспотребнадзора, в Тюмени в этом году было зарегистрировано два случая заболевания корью. Заразную болезнь у семимесячного ребенка диагностировали в текущем апреле. Известно, что этот малыш не был привит от кори, потому что он не достиг прививочного возраста (вакцинация начинается с 12 месяцев). В марте семья вместе с ребенком была на отдыхе в Тайланде, на острове Пхукет, где, возможно, и произошло заражение корью. Родители не заболели, потому что были привиты против кори. Сейчас малыш уже выписан из больницы с выздоровлением.
Также корь нашли у курсанта, который недавно был в командировке в пределах страны. В каком конкретно городе молодой человек мог подхватил заразу — неизвестно. — Было организовано проведение комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий, который включает вакцинацию и медицинское наблюдение за контактными в течение 21 дня, — сказали в областном Роспотребнадзоре. Корь передаётся при кашле или чихании, а также при тесных личных контактах, сопровождается сыпью. В числе осложнений — бронхит и пневмония, поражения центральной нервной системы. Чаще всего они возникают у детей, не достигших пятилетнего возраста, и у взрослых старше 20 лет. Самые серьезные проблемы включают слепоту, энцефалит, тяжелую диарею и связанное с ней обезвоживание, а также ушные инфекции и даже летальный исход. Женщинам, заболевшим во время беременности, кроме всего прочего грозит выкидыш. Зато у тех, кто переболел данным заболеванием, вырабатывается иммунитет. Повторно корью заболеть невозможно. Основной метод профилактики и лечения — это вакцинация. Прививку против кори проводят в возрасте 12 месяцев. Ревакцинацию проводят в 6 лет. В настоящее время проводится дополнительная иммунизация взрослого населения до 35 лет (не болевших, с неизвестным прививочным анамнезом).