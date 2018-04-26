300 тыс. за десятого ребенка Расул Ибрагимов вручил семье

300 тыс. за десятого ребенка Расул Ибрагимов вручил семьеВчера врио министра труда и социального развития региона Расул Ибрагимов нанес визит в Новый Хушет к многодетной семье Яхъяевых, у которых произошло пополнение в семье, а точнее у них родился десятый ребенок.

На официальном сайте Минтруда сообщается, что Ибрагимов от имени руководства РД вручил матери денежную выплату суммой 300 тыс. рублей.

Также Ибрагимов сообщил семье, что органы социальной защиты при необходимости будут всячески содействовать семье в возникших трудностях.

По последним данным, в республике зарегистрировано 4 семьи, у которых десять детей.