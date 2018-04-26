В call-центре города Перми прошла прямая линия по вопросам детских садов

В call-центре города Перми состоялась прямая линия с участием начальника управления дошкольного образования департамента образования администрации города Перми Ольги Ершовой . Жители задавали вопросы по комплектованию детских садов на 2018-2019 учебный год.

За час поступило 24 звонка. Специалист департамента образования дала разъяснения родителям, часть вопросов взяли для дополнительной проработки.

Чаще всего звонившие просто узнавали рассчитывать ли на место в этом году, если ребёнку уже есть три года или исполнится в ближайшее время.

Напомним, в Перми места в садики распределяют с учётом двух основных принципов: возрастного и территориального. В первую очередь места предоставляются детям старшего дошкольного возраста и льготным категориям (всего их в списке 20, среди них, например, многодетные семьи).

Основной этап комплектования групп начнётся с 30 апреля. Специалисты департамента и районных отделов образования подготовят списки детей к зачислению и направят их непосредственно в образовательные учреждения. С 15 мая начнется уведомление родителей о предоставлении места в детском саду через личные кабинеты пользователя на «Дошкольном портале», а также по телефону. Для зачисления ребёнка родителям необходимо подойти в указанный садик и предоставить документы (паспорт, свидетельство о рождении, свидетельство о регистрации по месту жительства или пребывания и медкарту, а затем заключить договор.

С 17 июня по 26 июля пройдет дополнительный этап комплектования. В это время формируют списки в группы с 4-часовым пребыванием и 12-часовым, при наличии свободных мест.

Кстати, в этом году дефицит мест в садиках Перми горазд ниже, чем в прошлом. Городские власти ведут активную работу в этом направлении. В 2017 году открылся самый большой детский сад «Конструктор успеха» в микрорайоне Пролетарский, а также восстановлены группы в детских садах №287 и №295. К концу этого года в планах создать еще 528 дополнительных мест в муниципальных детских садах. Кроме этого, департамент образования увеличивает субсидии для частных детских садов.

За последние четыре года их количество увеличилось более чем в два раза.