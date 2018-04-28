В садик через Интернет. Как записать ребёнка в дошкольное учреждение?

Весна — горячая пора в отделах образования. Сейчас формируют списки будущих первоклассников и дошколят. О том, как получить место в детском саду и когда начинать проходить медосмотр — в материале «АиФ-Прикамье».

Три шага к месту

К счастью, теперь уже не нужно занимать очередь в шесть часов утра, чтобы записать своего малыша в садик. Получить место можно всего в три шага, буквально не выходя из дома: подав заявление через сайт, просто дождаться звонка из своего дошкольного учреждения. И уже тогда идти в садик заключать договор и «сдавать» документы.

Шаг 1. Заявка через сайт.

В этом году решили воспользоваться схемой прошлого года, сообщили в городском департаменте образования. До 30 апреля принимают заявки от родителей. Подать заявку можно несколькими способами: ■ через портал дошкольного образования Перми, прикрепив сканы основных документов; ■ в отделе образования на личном приёме; ■ через портал госуслуг; ■ через МФЦ.

«Призываю всех пользоваться порталом дошкольного образования. В этом случае вам удобно будет отслеживать движение по своему заявлению через личный кабинет», — рассказала нач. управления дошкольного образования департамента образования города Ольга Ершова

Шаг 2. Звонок из сада.

Обзвон родителей начнётся 15 мая. Если в первые дни вам не позвонили, не стоит паниковать. Комплектация групп идёт с 15 мая по 14 июля.

В районный отдел образования стоит идти только в трёх случаях: ■ если есть право на льготу (к примеру, семья многодетная или один из родителей — сотрудник силовых ведомств; полный перечень льгот есть на сайте); ■ если ребёнку необходимо получить место в группе компенсирующей направленности; ■ если необходимо посещать специализированный оздоровительный детский сад (к примеру, у ребёнка аллергия).

Шаг 3. Сдаём документы.

Дождавшись звонка с приглашением, родитель (законный представитель) должен подойти в свой садик с документами и написать заявление. С собой нужно взять: паспорт, свидетельство о рождении ребёнка, свидетельство о регистрации по месту житель­ства или пребывания и медицинскую карту.

Кстати, если понимаете, что по возрасту вам должны дать место в этом году, можно взять у участ­кового педиатра специальную карту и начинать проходить специалистов. Если к моменту, когда вам позвонили из садика, вы не прошли медосмотр, вам всё равно нужно написать заявление и сдать те документы, которые есть (в течение трёх дней). При этом договоритесь, в какие сроки вы принесёте остальные (на это даётся ещё 30 дней).

Если звонок поступил не из того садика, который вы указывали в предпочтениях во время подачи заявки, отчаиваться не стоит.

«Мы рекомендуем всё равно подойти и написать заявление на приём в садик и вместе с ним сразу же написать заявление о переводе. В прошлом году 40% таких заявлений удовлетворили», — говорит нач. департамента образования администрации Перми Людмила Серикова

Ситуация в районах разная

Не во всех районах Перми ситуация с обеспечением местами в детсадах одинаковая. В целом по городу в этом году дефицита мест меньше. Для сравнения: в сентябре 2017 г. без мест оставались 3050 детей (всех удалось пристроить к декабрю), в этом году по прогнозу дефицит будет 1400 мест. Самым проблемным районом остаётся Дзержинский. Также есть сложности в некоторых микрорайонах Мотовилихи.

В прошлом году по городу удалось создать 445 дополнительных мест за счёт открытия нового садика «Конструктор успеха» и восстановления групп в некоторых учреждениях. В 2018 году должно появиться 528 дополнительных мест за счёт выкупа одного здания и открытия после ремонта ещё двух.

Отметим, что основной этап формирования групп идёт в Перми с 15 мая до 14 июля. После этого начинается дополнительный, во время которого распределают места в группы с 4-часовым пребыванием. Или, если остались места — в группы с 12-часовым пребыванием.

Места для детей до трёх лет в Перми могут получить только льготники (многодетные семьи, дети, чьи родители работают в полиции и т.п. Полный перечень есть на дошкольном портале).

Только цифры

В Перми 140 муниципальных и 44 частных детских сада с лицензией.

37 млн 870 тысяч рублей выделил город на субсидирование мест в частных ДОУ в 2017 году. В 2018 году сумма субсидирования увеличится до 39 млн 143 тысяч рублей.