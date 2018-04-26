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В Башкирии отец-одиночка потратил маткапитал на свои нужды
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В Башкирии отец-одиночка потратил маткапитал на свои нужды 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
В Караидельском районе с отца-одиночки требуют почти 400 тысяч рублей — сумму материнского капитала, который мужчина потратил на свои нужды, а не на детей.
В 2013 году отец двоих детей получил займ на жилищное строительство в потребительском кооперативе, погасил долг средствами материнского капитала. По закону деньги он мог использовать только для улучшения жилищных условий.
— 390 тысяч он незаконно потратил на свои нужды, да еще из это суммы 130 тысяч отдал юристу, который оформлял документы, — пояснили прокуроры Караидельского района.
В 2015 году мужчина запил, его лишили родительских прав, а детей отправили к родственникам. Через суд с мужчины планируют взыскать 393 тысячи рублей. Материалы прокурорской проверки направили в полицию, чтобы дать оценку произошедшему.
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