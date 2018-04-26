Пресс-конференция о подготовке к летней оздоровительной кампании. Видеотрансляция 

В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная организации безопасного летнего детского отдыха.
О подготовке к летней оздоровительной кампании 2018 года, мерах безопасности, проверке детских лагерей, обучении вожатых и организации отдыха детей с инвалидностью рассказывают уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, заместитель руководителя Департамента культуры города Москвы Владимир Филиппов, первый заместитель генерального директора Московского агентства организации отдыха и туризма Андрей Авдеев, президент «Национальной ассоциации детских лагерей», генеральный директор Всероссийского детского центра «Орленок» Александр Джеус, врио начальника Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по городу Москве Александр Бобров и председатель Московской городской ассоциации родителей детей-инвалидов Юлия Камал.