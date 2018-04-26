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В Кировской области утвердили статус «дети войны»
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В Кировской области утвердили статус «дети войны» 

Vyatka-grad.ru 53 минуты назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Соответствующий законопроект 25 апреля во втором чтении принял парламент региона. Первое чтение законопроект прошел в 2017 году.
«Категорию «дети войны», которая законодательно существует лишь в 17 субъектах РФ, после многочисленных обращений кировчан, предложил утвердить глава региона. По поручению губернатора была сформирована рабочая группа, в которую вошли представители депутатского корпуса, общественных организаций и органов исполнительной власти», — пояснили в областном правительстве.
К «детям войны» предложили отнести лица, которым на 3 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет. Как отметил заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов, утверждение этой категории в регионе — очень важный и ответственный шаг.
«На федеральном уровне категория «дети войны» не определена, нам было очень важно утвердить ее в Кировской области законодательно. Все дальнейшие решения станут вторым этапом. Далее мы должны действовать в законном порядке: как субъект, получающий дотации из федерального бюджета, выполнять все соглашения с Минфином РФ, в том числе и по установлению новых мер социальной поддержки», — сказал Дмитрий Курдюмов.
По данным правительства Кировской области, в регионе насчитывается 97 тысяч человек, попадающих под категорию «дети войны».
Из них 88,5 тысяч человек получают выплаты в рамках иных видов социальной поддержки. На эти цели ежегодно расходуется порядка 1,2 млрд рублей.
В то же время более 8,5 тысяч граждан из числа «детей войны» не имеют льготного статуса.
Фото — fotosoyuz74.ru
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