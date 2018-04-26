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Центр семейной вакцинопрофилактики и иммунизации открылся в Мытищах
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Центр семейной вакцинопрофилактики и иммунизации открылся в Мытищах 

Вести Подмосковья 53 минуты назад
Фото: Вести Подмосковья
Центр семейной вакцинопрофилактики и иммунизации начал работать на базе Московского областного консультативно-диагностического центра для детей в Мытищах. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.
В новом центре будут проводить вакцинации, внедрять новые методы иммунопрофилактики. Также планируется разрабатывать индивидуальные календари вакцинации и проводить консультации детей и их родителей по вопросам вакцинопрофилактики, отмечается в сообщении.
«Особое внимание в своей работе центр будет уделять вакцинации детей с тяжелыми и орфанными заболеваниями. Ближайшая перспектива — разработка и внедрение регионального календаря вакцинаций в рамках расширения национального календаря», –рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Марков.
По словам министра, все услуги в центре будут оказываться бесплатно, по полису ОМС.
Добавляется, что в центр вакцинопрофилактики разработает обучающие программы по вопросам иммунопрофилактики, будет проводить обучающие семинары для врачей и медицинского персонала.
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