Е. Бунимович призвал родителей не оставлять детей в специальных игровых комнатах в торговых центрах

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович призвал родителей не оставлять детей в детских комнатах торговых центров. Об этом он заявил журналистам.

«Проблема детских комнат в торговых центрах стоит остро. Правовой статус их неясен, непонятно, кому люди отдают своих детей. Если вы пришли в торговый центр с детьми — не бросайте их в этих комнатах. Это может быть опасно не только с точки зрения противопожарной безопасности», — сказал Е. Бунимович. Он также отметил, что намерен выступать с инициативой об установлении нормативов для сотрудников детских комнат торговых центров, которые работают с детьми. «Мы будем выступать с инициативой об установлении нормативов для людей, которые работают с детьми в торговых центрах. Важно, чтобы у них была медкнижка, разрешение на работу с детьми», — пояснил детский омбудсмен.