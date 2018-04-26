Ещё
Е. Бунимович призвал родителей не оставлять детей в специальных игровых комнатах в торговых центрах
Далее:
Читайте также:
Ещё

Е. Бунимович призвал родителей не оставлять детей в специальных игровых комнатах в торговых центрах 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РАПСИ
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович призвал родителей не оставлять детей в детских комнатах торговых центров. Об этом он заявил журналистам.
«Проблема детских комнат в торговых центрах стоит остро. Правовой статус их неясен, непонятно, кому люди отдают своих детей. Если вы пришли в торговый центр с детьми — не бросайте их в этих комнатах. Это может быть опасно не только с точки зрения противопожарной безопасности», — сказал Е. Бунимович. Он также отметил, что намерен выступать с инициативой об установлении нормативов для сотрудников детских комнат торговых центров, которые работают с детьми. «Мы будем выступать с инициативой об установлении нормативов для людей, которые работают с детьми в торговых центрах. Важно, чтобы у них была медкнижка, разрешение на работу с детьми», — пояснил детский омбудсмен.
Агентство «Москва»: последние новости
Более 80 тыс. юнармейцев бесплатно отдохнут в детских лагерях этим летом Глава комитета СФ обратился в Минтруд с просьбой урегулировать работу вожатых на период летней кампании Столичный Роспотребнадзор начал расследование из-за заболевания строителей острой кишечной инфекцией
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киноляпы, которые никто не замечал23
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру23
Как уходили знаменитости14
Актеры, повредившие психику на съемках2
Волшебные преображения звёзд
Видео
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
07:04
Фильмы, которые преобразились после спецэффектов
Кино
11:57
Скрытые загадки в кинофильмах
Кино
10:27
Волшебные преображения звёзд
Кино
10:00
Тайные послания, которые шлют нам мультипликаторы
Кино
10:08
Что скрывают сотрудники кинотеатров
Кино
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
10:45
За каких звёзд сыграли дублеры
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение