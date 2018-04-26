Ещё
Детсады Калининграда соревновались в рлавании
Далее:
Читайте также:
Ещё

Детсады Калининграда соревновались в рлавании 

Мой Калининград 47 минут назад
Фото: Мой Калининград
Мой Калининград. В Калининграде в детском саду №56 23 апреля состоялся финальный этап городского конкурса по плаванию «Янтарный дельфинчик».
Участвовало шесть команд образовательных учреждений города, реализующих программы дошкольного образования: гимназии №22, детских садов №№55, 56, 57, 59, 125.
Команды-финалисты определились в результате отборочных состязаний, которые прошли с 10 по 12 апреля.
Участники соревновались в таких видах плавания, как кролль на груди, кролль на спине, плавание без помощи рук с плавательной доской, эстафетное плавание (4 девочки, 4 мальчика, длина дорожки — 11 м), прокомментировали собкору в Калининграде сегодня, 26 апреля 2018 года, в пресс-службе городской администрации.
Абсолютным победителем, занявшим три первых места в разных видах плавания, стал Георгий Каракулев, воспитанник детского сада №56.
В эстафетном плавании места распределились следующим образом:
— 1 место — детский сад №56;
— 2 место — детский сад №59;
— 3 место — детский сад №125.
В общекомандном зачёте тройка победителей следующая:
— 1 место — детский сад №56 (112 очков);
— 2 место — детский сад №59 (63 очка);
— 3 место — детский сад №55 (42 очка).
Все участники соревнований получили призы, а победители и призёры были награждены медалями, дипломами и спортивными кубками комитета по образованию администрации Калининграда.
Мой Калининград: последние новости
В Калининградской области школяров учат финансовой грамотности В Калининграде устраивают церемонию чествования победителей литературного конкурса "Янтарное перо" Специалисты ПФР проконсультируют посетителей выставки «Дача. Сад. Огород» в Калининграде
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киноляпы, которые никто не замечал23
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру23
Как уходили знаменитости11
Что стало с экс-участниками «Дома-2»12
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Видео
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
10:08
Что скрывают сотрудники кинотеатров
Кино
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
10:45
За каких звёзд сыграли дублеры
Кино
12:15
Как создают звуковые эффекты в кино
Кино
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
10:13
Киноляпы, которые никто не замечал
Кино
10:02
Открыт секрет: зачем Микки-Маусу перчатки
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение