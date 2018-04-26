Детсады Калининграда соревновались в рлавании

Мой Калининград. В Калининграде в детском саду №56 23 апреля состоялся финальный этап городского конкурса по плаванию «Янтарный дельфинчик».

Участвовало шесть команд образовательных учреждений города, реализующих программы дошкольного образования: гимназии №22, детских садов №№55, 56, 57, 59, 125.

Команды-финалисты определились в результате отборочных состязаний, которые прошли с 10 по 12 апреля.

Участники соревновались в таких видах плавания, как кролль на груди, кролль на спине, плавание без помощи рук с плавательной доской, эстафетное плавание (4 девочки, 4 мальчика, длина дорожки — 11 м), прокомментировали собкору в Калининграде сегодня, 26 апреля 2018 года, в пресс-службе городской администрации.

Абсолютным победителем, занявшим три первых места в разных видах плавания, стал Георгий Каракулев, воспитанник детского сада №56.

В эстафетном плавании места распределились следующим образом:

— 1 место — детский сад №56;

— 2 место — детский сад №59;

— 3 место — детский сад №125.

В общекомандном зачёте тройка победителей следующая:

— 1 место — детский сад №56 (112 очков);

— 2 место — детский сад №59 (63 очка);

— 3 место — детский сад №55 (42 очка).

Все участники соревнований получили призы, а победители и призёры были награждены медалями, дипломами и спортивными кубками комитета по образованию администрации Калининграда.