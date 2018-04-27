Прокуроры начали проверку в детсаду после отравления малыша в Приморье

В Артеме городская прокуратура проводит проверку сообщений об отравлении детей в дошкольном образовательном учреждении поселка Заводской. Местная жительница обратилась в ведомство с заявлением, что ее ребенка после посещения детсада госпитализировали с подозрением на кишечную инфекцию. Об этом сообщило РИА VladNews со ссылкой на пресс‐службу краевой прокуратуры.

Проверяющие намерены оценить организацию питания воспитанников в детском саду поселка.

По данному факту с привлечением специалистов регионального управления Роспотребнадзора прокуратурой организованы проверочные мероприятия на предмет соблюдения в дошкольном учреждении требований санитарно-эпидемиологического законодательства

— пресс-служба ведомства.

Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования будет решен на основании результатов проверок.

У воспитанников детского сада № 46 в Пушкинском районе Санкт‐Петербурга выявили сальмонеллез. Четверо малышей попали в больницу. Всего пострадали 17 детей и четверо взрослых.