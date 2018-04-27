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Прокуроры начали проверку в детсаду после отравления малыша в Приморье
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Прокуроры начали проверку в детсаду после отравления малыша в Приморье 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В Артеме городская прокуратура проводит проверку сообщений об отравлении детей в дошкольном образовательном учреждении поселка Заводской. Местная жительница обратилась в ведомство с заявлением, что ее ребенка после посещения детсада госпитализировали с подозрением на кишечную инфекцию. Об этом сообщило РИА VladNews со ссылкой на пресс‐службу краевой прокуратуры.
Проверяющие намерены оценить организацию питания воспитанников в детском саду поселка.
По данному факту с привлечением специалистов регионального управления Роспотребнадзора прокуратурой организованы проверочные мероприятия на предмет соблюдения в дошкольном учреждении требований санитарно-эпидемиологического законодательства
— пресс-служба ведомства.
Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования будет решен на основании результатов проверок.
У воспитанников детского сада № 46 в Пушкинском районе Санкт‐Петербурга выявили сальмонеллез. Четверо малышей попали в больницу. Всего пострадали 17 детей и четверо взрослых.
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