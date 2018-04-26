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В Приморье женщина пожаловалась в прокуратуру, сообщив, что её ребёнок отравился в детском саду
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В Приморье женщина пожаловалась в прокуратуру, сообщив, что её ребёнок отравился в детском саду 

Prim.News 35 минут назад
Организована прокурорская проверка.
В прокуратуру города Артема обратилась местная жительница, которая сообщила о госпитализации своего ребенка с подозрением на кишечную инфекцию после посещения им детского сада.
По данному факту с привлечением специалистов регионального управления Роспотребнадзора прокуратурой организованы проверочные мероприятия на предмет соблюдения в дошкольном учреждении требований санитарно-эпидемиологического законодательства.
Кроме этого, проверяющие дадут оценку организации питания несовершеннолетних воспитанников в данном учреждении. По результатам надзорных мероприятий будет решен вопрос о принятии комплекса мер прокурорского реагирования, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.
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