В Приморье женщина пожаловалась в прокуратуру, сообщив, что её ребёнок отравился в детском саду

Организована прокурорская проверка. прокуратуру города Артема обратилась местная жительница, которая сообщила о госпитализации своего ребенка с подозрением на кишечную инфекцию после посещения им детского сада. По данному факту с привлечением специалистов регионального управления Роспотребнадзора прокуратурой организованы проверочные мероприятия на предмет соблюдения в дошкольном учреждении требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Кроме этого, проверяющие дадут оценку организации питания несовершеннолетних воспитанников в данном учреждении. По результатам надзорных мероприятий будет решен вопрос о принятии комплекса мер прокурорского реагирования, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.