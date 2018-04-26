Более тысячи юнармейцев бесплатно отдохнут в «Артеке» и других лагерях

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости . Более тысячи юнармейцев бесплатно отдохнут в российских детских лагерях «Артек», «Орлёнок», «Океан» и «Смена», заявила руководитель аппарата общественного движения «Юнармия» Елена Слесаренко

"В этом году у нас более тысячи детей отдохнут бесплатно и получат образование в наших детских центрах — «Артеке», «Орлёнке», «Океане» и «Смене», — сказала Слесаренко на пресс-конференции.

По ее словам, чтобы попасть на юнармейские смены, нужно пройти конкурсный отбор, в том числе написать сочинение на тему «Что такое патриотизм?».