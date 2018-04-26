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Более тысячи юнармейцев бесплатно отдохнут в «Артеке» и других лагерях
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Более тысячи юнармейцев бесплатно отдохнут в «Артеке» и других лагерях 

РИА Новости 29 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Более тысячи юнармейцев бесплатно отдохнут в российских детских лагерях «Артек», «Орлёнок», «Океан» и «Смена», заявила руководитель аппарата общественного движения «Юнармия» Елена Слесаренко.
"В этом году у нас более тысячи детей отдохнут бесплатно и получат образование в наших детских центрах — «Артеке», «Орлёнке», «Океане» и «Смене», — сказала Слесаренко на пресс-конференции.
По ее словам, чтобы попасть на юнармейские смены, нужно пройти конкурсный отбор, в том числе написать сочинение на тему «Что такое патриотизм?».
Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» создано по инициативе министерства обороны России в 2016 году. К настоящему времени в него вступили уже более 250 тысяч человек.
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