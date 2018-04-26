Российский ретейлер товаров для детей провел благотворительные субботники в детских домах

Благотворительный фонд «Детский мир» провел первые в этом году благотворительные субботники в Москве, Омске, Липецке и Рязани. Сотрудники компании в качестве волонтеров приняли участие в благоустройстве территорий детских социальных учреждений, которые находятся под опекой фонда. Так, в рамках субботников участники собирали листья, упавшие ветки и мусор, подрезали кустарники и ветви, белили деревья, красили заборы и скамейки, а также обновляли бордюры и клумбы. Об этом сообщается в пресс-релизе Группы компаний «Детский мир».

В московском субботнике, который состоялся в ГБУ Центр содействия семейному воспитанию «Каховские ромашки» (бывшая школа-интернат №24), приняли участие около 300 человек. Среди них — 174 сотрудника компании вместе с детьми, а также сотрудники школы-интерната. В настоящее время в школе-интернате проживает 60 детей в возрасте 4-17 лет. Это дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Территория «Каховских ромашек» считается одной их самых больших среди всех центров содействия семейному воспитанию Москвы. Площадь территории — почти 40 тыс. кв. м.

По словам директора учреждения Константина Гуськова, школа стремится прививать своим воспитанникам любовь к природе и воспитывать их в гармонии с окружающей средой, поэтому дети стали активными участниками субботника.

В апреле и мае благотворительные субботники пройдут еще в 36 городах России и двух городах Казахстана. Благотворительный фонд «Детский мир» реализует инициативу с 2015 года. Тогда мероприятия прошли в шести российских городах, в которых расположены региональные офисы компании. В 2016 году число городов-участников увеличилось до 23, а в 2017 году — до 35 городов России и двух городов Казахстана.

Как отметила Надежда Киселева , начальник управления по внешним и внутренним коммуникациям ГК «Детский мир», участие в субботниках позволяет познакомить сотрудников с подшефными детскими домами города и вовлечь их в реализацию других благотворительных акций, а также способствует развитию волонтерского движения компании по всей стране.

Благотворительный фонд «Детский мир» основан в 2004 году для реализации социальных проектов сети магазинов товаров для детей. Основная задача фонда — оказание помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Фонд оказывает поддержку детям с тяжелыми заболеваниями, стремится улучшить условия проживания детей в социальных учреждениях, повысить уровень социализации и раскрыть творческий потенциал маленьких россиян. В 2017 году общий объем оказанной помощи составил 417 млн рублей.

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