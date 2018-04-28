МИД Италии соболезнует в связи со смертью тяжелобольного малыша в Британии

Малыш скончался в субботу утром в больнице Ливерпуля.

"Глубоко тронут смертью маленького Элфи. Сегодня я особенно молюсь за его родителей, пока Господь принимает его в свои любящие объятия", — написал понтифик в своем микроблоге в Twitter.

"Министр Альфано: «Прощай, маленький Элфи. Мы тебя любили», — говорится в официальном микроблоге МИД Италии в Twitter.

Ранее несколько судебных инстанций, включая Апелляционный суд Великобритании, постановили, что Элфи Эванса нельзя переместить в больницу Италии, чтобы продолжить лечение. Мальчик 23 месяцев от роду, которому было диагностировано дегенеративное заболевание мозга, более года находился в коме и был подключен к системе жизнеобеспечения с искусственной вентиляцией легких. Британские врачи считали, что спасти его невозможно.