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МИД Италии соболезнует в связи со смертью тяжелобольного малыша в Британии
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МИД Италии соболезнует в связи со смертью тяжелобольного малыша в Британии 

РИА Новости 49 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Папа Франциск и глава итальянского МИД Анджелино Альфано выразили соболезнования в связи с кончиной тяжелобольного мальчика из Великобритании Элфи Эванса, родителям которого британский суд отказал в шансе спасти ребенка в Италии.
Малыш скончался в субботу утром в больнице Ливерпуля.
"Глубоко тронут смертью маленького Элфи. Сегодня я особенно молюсь за его родителей, пока Господь принимает его в свои любящие объятия", — написал понтифик в своем микроблоге в Twitter.
"Министр Альфано: «Прощай, маленький Элфи. Мы тебя любили», — говорится в официальном микроблоге МИД Италии в Twitter.
Ранее несколько судебных инстанций, включая Апелляционный суд Великобритании, постановили, что Элфи Эванса нельзя переместить в больницу Италии, чтобы продолжить лечение. Мальчик 23 месяцев от роду, которому было диагностировано дегенеративное заболевание мозга, более года находился в коме и был подключен к системе жизнеобеспечения с искусственной вентиляцией легких. Британские врачи считали, что спасти его невозможно.
Схожий случай имел место в Великобритании в 2017 году, когда суд по заявлению администрации больницы постановил отключить от систем жизнеобеспечения мальчика Чарли Гарда, страдавшего синдромом митохондриального истощения ДНК. Тогда не помогло заступничество папы Франциска и президента США Дональда Трампа. По решению Лондонского суда Чарли все-таки отключили от систем жизнеобеспечения, и он скончался.
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