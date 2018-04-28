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В Великобритании скончался тяжелобольной мальчик Элфи Эванс
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В Великобритании скончался тяжелобольной мальчик Элфи Эванс 

BFM.RU 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Тяжелобольной мальчик из Великобритании Элфи Эванс скончался в субботу утром в больнице Ливерпуля, передает РИА Новости. У 23-месячного ребенка было диагностировано дегенеративное заболевание мозга, он более года находился в коме и был подключен к системе жизнеобеспечения с искусственной вентиляцией легких. Британские врачи считали, что спасти его невозможно и отказались перевезти его в больницу Италии для продолжения лечения, несмотря на то, что итальянские власти дали ребенку гражданство страны.
23 апреля Элфи Эванс был отключен от системы жизнеобеспечения, сообщалось, что он дышит самостоятельно с помощью кислородной маски.
Сегодня родители сообщили, что Элфи умер. «Наш малыш покинул нас сегодня ночью, в 2.30 (4.30 мск). Наши сердца разбиты. Благодарим всех за поддержку», — говорится в заявлении родителей.
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