Ребенок упал со шведской стенки и получил травмы в Санкт‐Петербурге

Трехлетний мальчик пострадал после падения со спортивной стенки в Санкт‐Петербурге. Врачи оценили его состояние здоровья как средней тяжести, сообщил сайт «Невские новости».

Ребенок упал со спортивного снаряда вечером 23 апреля, но родители обратились в больницу только спустя два дня. У пострадавшего диагностировали закрытую

черепно-мозговую

травму, ушиб головного мозга, линейный перелом левой теменной кости.

Ученик первого класса скончался после падения на торчащий кусок арматуры в Екатеринбурге. Врачи боролись за жизнь ребенка в течение недели.