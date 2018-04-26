Ребенок упал со шведской стенки и получил травмы в Санкт‐Петербурге 

Трехлетний мальчик пострадал после падения со спортивной стенки в Санкт‐Петербурге. Врачи оценили его состояние здоровья как средней тяжести, сообщил сайт «Невские новости».
Ребенок упал со спортивного снаряда вечером 23 апреля, но родители обратились в больницу только спустя два дня. У пострадавшего диагностировали закрытую
черепно-мозговую
травму, ушиб головного мозга, линейный перелом левой теменной кости.
Ученик первого класса скончался после падения на торчащий кусок арматуры в Екатеринбурге. Врачи боролись за жизнь ребенка в течение недели.