В ДГТУ будет работать летний лагерь для школьников

С 4 июня в ДГТУ начнет работу детский школьный лагерь. Набор будет проводиться среди учащихся 4-11 классов по программам «Радуга возможностей» и «Junior Camp». Первая научит школьников моделированию, проектированию и компьютерным технологиям, а вторая — английскому и испанскому языку. В каждой группе будет заниматься не более десяти человек, занятия будут проводиться ежедневно, с 9 до 18 часов.

«Детей ждут квесты, экскурсии по кампусу университета, мастер-классы, игры, занятия в бассейне. Школьники побывают на курсах по арт-терапии, робототехнике и научном шоу. Все занятия будут проводить сотрудники вуза», — отметили в ДГТУ.

Чтобы записать ребенка в детский школьный лагерь, нужно до 15 мая обратиться по адресу: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1 корпус № 8, ауд. 127. тел. 8 (863) 273-85-42, 238-15-32, электронная почта: odp@donstu.ru