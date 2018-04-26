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В ДГТУ будет работать летний лагерь для школьников
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В ДГТУ будет работать летний лагерь для школьников 

Деловое сообщество 1 час назад
С 4 июня в ДГТУ начнет работу детский школьный лагерь. Набор будет проводиться среди учащихся 4-11 классов по программам «Радуга возможностей» и «Junior Camp». Первая научит школьников моделированию, проектированию и компьютерным технологиям, а вторая — английскому и испанскому языку. В каждой группе будет заниматься не более десяти человек, занятия будут проводиться ежедневно, с 9 до 18 часов.
«Детей ждут квесты, экскурсии по кампусу университета, мастер-классы, игры, занятия в бассейне. Школьники побывают на курсах по арт-терапии, робототехнике и научном шоу. Все занятия будут проводить сотрудники вуза», — отметили в ДГТУ.
Чтобы записать ребенка в детский школьный лагерь, нужно до 15 мая обратиться по адресу: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1 корпус № 8, ауд. 127. тел. 8 (863) 273-85-42, 238-15-32, электронная почта: odp@donstu.ru
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