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Измайловские малыши блеснули в интеллектуальном конкурсе
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Измайловские малыши блеснули в интеллектуальном конкурсе 

Управа района Измайлово города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Воспитанники детских садов Измайлова приняли участие в конкурсе «Говорю, читаю — мыслю!».
В школе №2094 на прошлой неделе состоялся интеллектуальный конкурс «Говорю, читаю — мыслю!». В нем приняли участие команды, составленные из воспитанников подготовительных групп образовательного комплекса. По мнению организаторов, основной целью мероприятия стало развитие критического мышления у дошколят.
Сам конкурс проходил в два этапа — отборочный и финальный. В итоге дети показали хорошие знания, умение их применять на практике, умение мыслить и решать непростые задачи, слаженную работу команды. В завершение конкурса все дети получили свои заслуженные призы.
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