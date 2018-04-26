Измайловские малыши блеснули в интеллектуальном конкурсе

Воспитанники детских садов Измайлова приняли участие в конкурсе «Говорю, читаю — мыслю!».

В школе №2094 на прошлой неделе состоялся интеллектуальный конкурс «Говорю, читаю — мыслю!». В нем приняли участие команды, составленные из воспитанников подготовительных групп образовательного комплекса. По мнению организаторов, основной целью мероприятия стало развитие критического мышления у дошколят.

Сам конкурс проходил в два этапа — отборочный и финальный. В итоге дети показали хорошие знания, умение их применять на практике, умение мыслить и решать непростые задачи, слаженную работу команды. В завершение конкурса все дети получили свои заслуженные призы.