Ещё
Музей «Назад в СССР»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Музей «Назад в СССР» 

Ezhikezhik.ru 1 час назад
Фото: Ezhikezhik.ru
Музей «Назад в СССР» приглашает всех, кто помнит вкус газировки из автомата за 3 копейки, чье детство прошло во дворе в играх, кого принимали в октябрята и в пионеры, а также юное поколение, которому наверняка будет интересно посмотреть, как проходило детство их родителей.
В музее проводятся мастер-классы для детей и взрослых — выжигание по дереву, роспись имбирного пряника, цветы из сахарной мастики и т.д., — стоимость мастер-класса от 200 руб., работает сувенирная лавка и проводятся экскурсии (детский билет — от 250 руб., взрослый — от 300 руб.). Дети до 5 лет могут посетить музей бесплатно.
Ezhikezhik.ru: последние новости
1 важный симптом менингита, который должен знать каждый родитель Творческая мастерская Худкружок Образовательный сайт Чевостик
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киноляпы, которые никто не замечал23
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру23
Как уходили знаменитости14
Волшебные преображения звёзд
Актеры, повредившие психику на съемках2
Видео
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
10:27
Волшебные преображения звёзд
Кино
10:00
Тайные послания, которые шлют нам мультипликаторы
Кино
10:08
Что скрывают сотрудники кинотеатров
Кино
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
10:45
За каких звёзд сыграли дублеры
Кино
12:15
Как создают звуковые эффекты в кино
Кино
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение