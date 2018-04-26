Музей «Назад в СССР»

Музей «Назад в СССР» приглашает всех, кто помнит вкус газировки из автомата за 3 копейки, чье детство прошло во дворе в играх, кого принимали в октябрята и в пионеры, а также юное поколение, которому наверняка будет интересно посмотреть, как проходило детство их родителей.

В музее проводятся мастер-классы для детей и взрослых — выжигание по дереву, роспись имбирного пряника, цветы из сахарной мастики и т.д., — стоимость мастер-класса от 200 руб., работает сувенирная лавка и проводятся экскурсии (детский билет — от 250 руб., взрослый — от 300 руб.). Дети до 5 лет могут посетить музей бесплатно.