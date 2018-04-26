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821 детский лагерь откроется на Южном Урале летом 2018 года
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821 детский лагерь откроется на Южном Урале летом 2018 года 

АиФ 53 минуты назад
Фото: АиФ
Дети на Южном Урале летом 2018 года смогут отдохнуть в 821 лагере, сообщают в пресс-службе главы региона.
Уточняется, что из общего числа мест отдыха 739 лагерей будут с дневным пребыванием, 69 — загородные, 11— палаточные, 2 — трудовые.
Безопасность детского летнего отдыха обсудили на заседании антитеррористической комиссии. Сотрудники полиции перед началом сезона проведут инструктажи с персоналом детских лагерей, чтобы напомнить вожатым об алгоритмах действия в чрезвычайных ситуациях.
Напомним, ранее сообщалось, что акцент при организации детского туризма в Челябинской области будет сделан на палаточные лагеря, многодневные походы и туристские базы.
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