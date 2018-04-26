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Глав тюменских муниципалитетов нацелили на безопасные праздники
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Глав тюменских муниципалитетов нацелили на безопасные праздники 

Уралинформбюро 54 минуты назад
Фото: Уралинформбюро
Обеспечение безопасности жителей Тюменской области на массовых мероприятиях и работа правоохранителей в майские праздники обсуждались на совместном заседании антитеррористической комиссии и регионального оперативного штаба.
В совещании, прошедшем 26 апреля под руководством губернатора Владимира Якушева, участвовали главы правоохранительных органов и силовых структур, а также представители областного правительства. По видеоконференцсвязи «присутствовали» руководители городских округов и муниципальных районов.
Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе губернатора, в Тюменской области запланировано множество различных мероприятий, в том числе с участием детей. Для того, чтобы они прошли без ЧП, делается все необходимое. Все учреждения и площадки, где намечены праздники, тщательно проверят, а правоохранители в этот период будут нести службу в усиленном режиме.
Губернатор акцентировал внимание на обеспечении безопасности запланированных перевозок детей как внутри муниципалитетов, так и и за их пределами.
Также было уделено внимание подготовке к летней оздоровительной кампании. В ней будет участвовать 651 организация: лагеря с дневным пребыванием, загородные центры и палаточные лагеря. Всего планируется охватить порядка 190 тысяч юных тюменцев.
"Обращаю особое внимание на вопросы безопасности пребывания детей, организации питания, перевозок, спортивных мероприятий, обработки территорий от клещей и так далее. Все установленные требования должны неукоснительно соблюдаться, чтобы пройти этот ответственный период без проблем. Руководители органов местного самоуправления и региональной власти должны держать ситуацию на постоянном контроле", — подчеркнул В. Якушев.
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