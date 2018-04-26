Омбудсмен Москвы призвал не оставлять детей в ТЦ под чужим присмотром

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости . Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович призвал родителей не оставлять детей в торговых центрах на попечении сотрудников.

"Хочу обратиться к родителям: если вы пришли с детьми в торговый центр, не бросайте их, проведите этот досуг вместе с ними", — обратился к родителям детский омбудсмен в рамках пресс-конференции в четверг.