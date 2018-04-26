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Омбудсмен Москвы призвал не оставлять детей в ТЦ под чужим присмотром
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Омбудсмен Москвы призвал не оставлять детей в ТЦ под чужим присмотром 

РИА Новости 29 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович призвал родителей не оставлять детей в торговых центрах на попечении сотрудников.
"Хочу обратиться к родителям: если вы пришли с детьми в торговый центр, не бросайте их, проведите этот досуг вместе с ними", — обратился к родителям детский омбудсмен в рамках пресс-конференции в четверг.
Ранее уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева рассказала РИА Новости, что омбудсмены на текущий год запланировали свои проверки детских зон в торговых центрах. Кроме того, планируется проработать правовой статус сотрудников детских комнат, присматривающих за детьми.
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