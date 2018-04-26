«Тольяттиазот» поддерживает усыновителей малышей из детдомов Самарской области

О повышении роли социально ответственного бизнеса в решении важных для государства вопросов, в том числе поддержки материнства и детства, в последнее время говорится немало. Об этом упоминал и Президент России Владимир Путин в своем последнем Послании Федеральному собранию.

Особенно приятно то, что у нас есть предприятия, где понимают, насколько важно поддерживать тех, кто не может за себя постоять — инвалидов, сирот, воспитанников детских домов, малышей с ограниченными возможностями. Да, у нас есть люди, готовые принять в семью ребенка. Однако далеко не каждый пойдет на такой шаг, если это ребенок с ограниченными возможностями. Такие дети требуют внимания и серьезных расходов, поэтому пока их забирают в семьи редко. И в такой ситуации могут сыграть свою роль дополнительные стимулы.

Самое крупное предприятие Самарской области, крупнейший производитель аммиака и карабамида, "Тольяттиазот" уже четвертый год патронирует Программу грантов на усыновление детей с ограниченными возможностями из детских домов Самарской области. За три года участниками Программы (в большинстве случаев это сотрудники ТОАЗ) стали уже 11 семей, и число желающих вступить в нее растет. Семьи, усыновляющие детишек, получают гранты, которые выплачиваются до достижения детьми 18 лет. Грант на ребенка без инвалидности составляет 115 тысяч рублей, на ребенка с ограниченными возможностями — 138 тысяч. Как рассказывают на «Тольяттиазоте», деньги семья может тратить по своему усмотрению. В результате программа «Тольяттиазота» выполняет сразу несколько социальных функций: помогает детям с ограниченными возможностями обретать семьи и разгружает детские дома региона. Да и вообще, социальная ответственность бизнеса — не пустые слова для этого предприятия.

"Мы с большим вниманием относимся к социальной ответственности, которую любой бизнес несет перед обществом. Поиск все новых и новых форм взаимодействия крупного бизнеса с властями — это создание новых источников для гармонизации социальной атмосферы и дальнейшего улучшения качества жизни людей. В планах ТОАЗ — дальнейшая поддержка и развитие программы содействия семьям усыновителей", — заявил генеральный директор ЗАО Корпорация «Тольяттиазот» Вячеслав Суслов.

На предприятии создана комиссия, которая ведет постоянный мониторинг реализации программы и взаимодействует с детскими домами Самарской области. «Изначально программа больше была направлена на поддержку работников ТОАЗ, но сейчас она распространяется на всех жителей Тольятти, — говорит заместитель генерального директора — директор по управлению персоналом ЗАО Корпорация „Тольяттиазот“ Татьяна Ефремова. — Мы лишь создаем условия. Семья усыновителей имеет полное право использовать средства на улучшение жилплощади, на проведение совместного отдыха с ребенком, на покупку специального медицинского оборудования, на уход за ребенком в послеоперационный период, а также на другие цели, связанные с заботой о воспитании ребенка».

Таким образом, получение гранта вполне может стать дополнительным мотивирующим фактором для семьи к усыновлению детей с ограниченными возможностями.