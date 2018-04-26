Мать погибших в колыванской яме детей закрыла ипотеку за счет правительства Новосибирской области

На этой неделе матери погибших в Колывани братьев пришли деньги на оплату ипотеки от правительства Новосибирской области. Женщина смогла погасить ипотечный кредит, который брала на покупку дома, где жила вместе с детьми. Тетя погибших детей сообщила, что семья получила около миллиона рублей — этой суммы как раз не хватало семье для того, чтобы закрыть ипотеку.

Напомним: братья погибли в начале февраля в Колывани. Они упали в яму и не смогли выбраться. По подозрению в преступлении вместе с 44-летним директором МУП «Коммунальное хозяйство» Колывани следователи задержали и 39-летнего мастера этого предприятия. Гибель детей вызвала массовые протесты в поселке.