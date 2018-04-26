Мать погибших в колыванской яме детей закрыла ипотеку за счет правительства Новосибирской области 

На этой неделе матери погибших в Колывани братьев пришли деньги на оплату ипотеки от правительства Новосибирской области. Женщина смогла погасить ипотечный кредит, который брала на покупку дома, где жила вместе с детьми. Тетя погибших детей сообщила, что семья получила около миллиона рублей — этой суммы как раз не хватало семье для того, чтобы закрыть ипотеку.
Напомним: братья погибли в начале февраля в Колывани. Они упали в яму и не смогли выбраться. По подозрению в преступлении вместе с 44-летним директором МУП «Коммунальное хозяйство» Колывани следователи задержали и 39-летнего мастера этого предприятия. Гибель детей вызвала массовые протесты в поселке.
«ФедералПресс» ранее писал: в деле о гибели детей на Сямозере появились новые подробности. В ходе рассмотрения дела выяснилось, что студенты Валерий Круподерщиков и Павел Ильин, которые находятся на скамье подсудимых, работали вожатыми «Парк-отеля „Сямозеро“ без трудового договора. Напомним, что в июне 2016 года в Карелии на Сямозере погибли 14 детей — во время шторма их лодки перевернулись.