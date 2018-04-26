Ещё
Мать погибших в колыванской яме детей закрыла ипотеку за счет правительства Новосибирской области
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мать погибших в колыванской яме детей закрыла ипотеку за счет правительства Новосибирской области 

РИА «ФедералПресс» 28 минут назад
На этой неделе матери погибших в Колывани братьев пришли деньги на оплату ипотеки от правительства Новосибирской области. Женщина смогла погасить ипотечный кредит, который брала на покупку дома, где жила вместе с детьми. Тетя погибших детей сообщила, что семья получила около миллиона рублей — этой суммы как раз не хватало семье для того, чтобы закрыть ипотеку.
Напомним: братья погибли в начале февраля в Колывани. Они упали в яму и не смогли выбраться. По подозрению в преступлении вместе с 44-летним директором МУП «Коммунальное хозяйство» Колывани следователи задержали и 39-летнего мастера этого предприятия. Гибель детей вызвала массовые протесты в поселке.
«ФедералПресс» ранее писал: в деле о гибели детей на Сямозере появились новые подробности. В ходе рассмотрения дела выяснилось, что студенты Валерий Круподерщиков и Павел Ильин, которые находятся на скамье подсудимых, работали вожатыми «Парк-отеля „Сямозеро“ без трудового договора. Напомним, что в июне 2016 года в Карелии на Сямозере погибли 14 детей — во время шторма их лодки перевернулись.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
В Югре прошло заседание совета по делам инвалидов при губернаторе После скандала в ноябрьской больнице больному ребенку пообещали лечение за счет округа В НАО предлагают расширить направления использования маткапитала
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киноляпы, которые никто не замечал23
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру23
Как уходили знаменитости14
Актеры, повредившие психику на съемках2
Волшебные преображения звёзд
Видео
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
11:57
Скрытые загадки в кинофильмах
Кино
10:27
Волшебные преображения звёзд
Кино
10:00
Тайные послания, которые шлют нам мультипликаторы
Кино
10:08
Что скрывают сотрудники кинотеатров
Кино
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
10:45
За каких звёзд сыграли дублеры
Кино
12:15
Как создают звуковые эффекты в кино
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение