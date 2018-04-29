Летний лагерь в Детском музыкальном театре юного актера откроется в июне

Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

«С июня по август в ДМТЮА будет работать летний лагерь. Всех желающих от восьми до 14 лет приглашают на занятия по актерскому мастерству, хоровому пению и хореографии», — говорится в сообщении.

Как уточнил руководитель ДМТЮА Александр Федоров , занятия в театральной студии способствуют раскрепощению ребенка. Он становится толерантным, активным, более общительным, социально адаптированным, учится слушать и слышать преподавателя и своих партнеров на сцене, жить и работать в коллективе.

«С юными артистами будут работать ведущие педагоги театра. Преподаватели смогут раскрыть актерский потенциал в одаренных детях и направить его в нужное русло. Занятия будут проходить три раза в неделю — по вторникам, средам и четвергам — с 10:00 до 14:30», — заключили в материале.