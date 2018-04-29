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Летний лагерь в Детском музыкальном театре юного актера откроется в июне
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Летний лагерь в Детском музыкальном театре юного актера откроется в июне 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.
«С июня по август в ДМТЮА будет работать летний лагерь. Всех желающих от восьми до 14 лет приглашают на занятия по актерскому мастерству, хоровому пению и хореографии», — говорится в сообщении.
Как уточнил руководитель ДМТЮА Александр Федоров, занятия в театральной студии способствуют раскрепощению ребенка. Он становится толерантным, активным, более общительным, социально адаптированным, учится слушать и слышать преподавателя и своих партнеров на сцене, жить и работать в коллективе.
«С юными артистами будут работать ведущие педагоги театра. Преподаватели смогут раскрыть актерский потенциал в одаренных детях и направить его в нужное русло. Занятия будут проходить три раза в неделю — по вторникам, средам и четвергам — с 10:00 до 14:30», — заключили в материале.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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