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Летний театральный лагерь при ДМТЮА выявит одаренных детей
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Летний театральный лагерь при ДМТЮА выявит одаренных детей 

Журнал ОК! 23 минуты назад
Летом этого года театральный лагерь при ДМТЮА (Детский музыкальный театр юного актера) предлагает всем желающим в возрасте от 8 до 14 лет раскрыть актёрский потенциал. Ведущие педагоги театра научат детей актерскому мастерству, хоровому пению и хореографии (пластике).
Занятия в театральной студии очень способствуют раскрепощению ребёнка, — рассказывает в интервью изданию «Дочки-матери» художественный руководитель Детского музыкального театра юного актера Александр Фёдоров. — Он становится толерантным, активным, более общительным, социально адаптированным, учится слушать и слышать преподавателя и своих партнёров на сцене. Ребёнок учится жить и работать в коллективе.
Занятия будут проводить ведущие педагоги театра три раза в неделю (вторник, среда, четверг с 10:00 до 14:30) в шаговой доступности от станции метро «Смоленская». Помимо этого, дети примут участие в творческих встречах с ведущими актерами театров Москвы и получат уникальную возможность попасть в театральное закулисье. Финалом занятий станет участие детей в отчетном концерте на сцене Детского музыкального театра юного актера.
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