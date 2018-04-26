Летний театральный лагерь при ДМТЮА выявит одаренных детей

Летом этого года театральный лагерь при ДМТЮА (Детский музыкальный театр юного актера) предлагает всем желающим в возрасте от 8 до 14 лет раскрыть актёрский потенциал. Ведущие педагоги театра научат детей актерскому мастерству, хоровому пению и хореографии (пластике).

Занятия в театральной студии очень способствуют раскрепощению ребёнка, — рассказывает в интервью изданию «Дочки-матери» художественный руководитель Детского музыкального театра юного актера Александр Фёдоров . — Он становится толерантным, активным, более общительным, социально адаптированным, учится слушать и слышать преподавателя и своих партнёров на сцене. Ребёнок учится жить и работать в коллективе.

Занятия будут проводить ведущие педагоги театра три раза в неделю (вторник, среда, четверг с 10:00 до 14:30) в шаговой доступности от станции метро «Смоленская». Помимо этого, дети примут участие в творческих встречах с ведущими актерами театров Москвы и получат уникальную возможность попасть в театральное закулисье. Финалом занятий станет участие детей в отчетном концерте на сцене Детского музыкального театра юного актера.