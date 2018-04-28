При ДМТЮа откроется летний лагерь

Все желающие в возрасте от 8 до 14 лет приглашаются в лагерь. Занятия в Летнем лагере делятся на 3 направления: хореография (пластика), актёрское мастерство, хоровое пение. Занятия проводятся 3 раза в неделю — по вторникам, средам и четвергам с 10:00 до 14:00. Их будут проводить ведущие педагоги театра. Летний театральный лагерь поможет раскрыть в ребёнке актёрский потенциал, научит его быть социально адаптированным, жить и работать в коллективе, общаться с людьми. Занятия будут проводиться в 3 смены: с 5 по 28 июня; с 3 по 26 июля; с 31 июля по 23 августа. Дети будут принимать участие во встречах с ведущими театральными актёрами Москвы, получат уникальный шанс попасть в театральное закулисье и выступят в отчётном концерте в Детском музыкальном театре юного актёра.

Занятия проводятся в шаговой доступности от станции метро «Смоленская».