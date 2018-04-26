В Москве открылся новый город профессий Kids City

На территории города профессий расположились дома — точки роста, где дети учатся и работают. Интерес посетителей к занятиям и их усердие поощряются настоящей зарплатой, а виртуальные деньги «Лайки» в дальнейшем можно потратить на развлечения.

Все игровые операции в городе происходят при помощи индивидуальных ID-карт с персональным QR-кодом. Во время пребывания в Kids City юные гости могут познакомиться со 150 различными профессиями, а также освоить управление беспилотником и узнать о нанотехнологиях.

Особый интерес представляет новый формат локаций, где изучают, какие специальности востребованы сейчас и будут актуальными через 10 лет. Уже сейчас можно посетить такие Точки роста как: Школа управления дронами, Проектное бюро LEGO® Education Afterschool Programs, Футбольный стадион «Спартак» , Лаборатория НАНО, Гипермаркет и Пекаря «О’КЕЙ», DJ-школа/Караоке, Радиостанция «Русское радио», Школа блоггеров, Аптека «36,6», ТВ-студия NESQUIK Studios и многие другие.

Основные активности в городе рассчитаны на детей от 4 до 15 лет, но есть ясли — Креативное пространство LEAS (LEGO® Education Afterschool Programs) для детей 0 до 4 лет.

Специальные программы предусмотрены для тех, кто хочет посетить город с друзьями или классом.

Адрес: г. Москва, Кировоградская улица, 13А (ТРЦ «Columbus», м. «Пражская») Фото: пресс-служба Kids City