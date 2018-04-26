Ещё
В Челябинске презентует детям и их родителям более 200 бесплатных кружков и секций
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Челябинске презентует детям и их родителям более 200 бесплатных кружков и секций 

Хорошие новости 1 час назад
Фото: Хорошие новости
Челябинский Дворец пионеров и школьников (ссылка на топ) зовет детей и их родителей на День открытых дверей. 29 апреля гостям расскажут и покажут, чем можно увлечь ребенка. Им представят более 200 бесплатных кружков и секций, а также расскажут об уже сформированных творческих коллективах, в которые можно записаться. Родители смогут лично задать вопросы руководителями объединений.
— Мероприятие пройдёт одновременно в административном, театральном и спортивном корпусах учреждения (Сведловский пр., 59), а также в филиале Дворца (пр. Героя России Евгения Родионова, д.13) в формате презентаций, — сообщила пресс-служба Дворца пионеров.
Напомним, что во дворце работают творческие, спортивные и научные направления для детей от 5 до 18 лет. Например, предлагают научиться рисовать или узнать об истории искусств в изостудии им. И. И. Архипцева, записаться в секцию бального, народного или современного танца, попробовать себя в студии оригами или познавать космос в астрономическом кружке. Ребята могут освоить чечетку, игру на инструментах в духовом оркестре или оркестре народных инструментов, улучшить вокальные данные или записаться в спортивные направления в соответствии со своими предпочтениями. Также есть возможность присоединиться к клубу геологов, робототехников, программистов, отряду юных спецназовцев или школе полицейских. Здесь же дадут основы игры в гольф и фехтования на саблях. Кроме того, при Дворце пионеров работают студии раннего развития для малышей от 3 лет.
День открытых дверей планируют провести 29 апреля в два захода в 10:00 и в 12:00 одновременно по адресам Свердловский проспект, д. 59 и проспект Героя России Евгения Родионова, д.13.
Хорошие новости: последние новости
Челябинская поликлиника выделила педиатру велосипед, чтобы он ездил на вызовы к малышам Безногий на лонгборде и восемь минут магии: в Челябинске пройдет фестиваль короткометражек Мигель снял клип с участием 90 челябинцев
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы7
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру23
Киноляпы, которые никто не замечал23
Актеры, повредившие психику на съемках2
Как уходили знаменитости15
Видео
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
07:04
Фильмы, которые преобразились после спецэффектов
Кино
11:57
Скрытые загадки в кинофильмах
Кино
10:27
Волшебные преображения звёзд
Кино
10:00
Тайные послания, которые шлют нам мультипликаторы
Кино
10:08
Что скрывают сотрудники кинотеатров
Кино
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
10:45
За каких звёзд сыграли дублеры
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение