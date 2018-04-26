В Челябинске презентует детям и их родителям более 200 бесплатных кружков и секций

Челябинский Дворец пионеров и школьников (ссылка на топ) зовет детей и их родителей на День открытых дверей. 29 апреля гостям расскажут и покажут, чем можно увлечь ребенка. Им представят более 200 бесплатных кружков и секций, а также расскажут об уже сформированных творческих коллективах, в которые можно записаться. Родители смогут лично задать вопросы руководителями объединений.

— Мероприятие пройдёт одновременно в административном, театральном и спортивном корпусах учреждения (Сведловский пр., 59), а также в филиале Дворца (пр. Героя России Евгения Родионова , д.13) в формате презентаций, — сообщила пресс-служба Дворца пионеров.

Напомним, что во дворце работают творческие, спортивные и научные направления для детей от 5 до 18 лет. Например, предлагают научиться рисовать или узнать об истории искусств в изостудии им. И. И. Архипцева, записаться в секцию бального, народного или современного танца, попробовать себя в студии оригами или познавать космос в астрономическом кружке. Ребята могут освоить чечетку, игру на инструментах в духовом оркестре или оркестре народных инструментов, улучшить вокальные данные или записаться в спортивные направления в соответствии со своими предпочтениями. Также есть возможность присоединиться к клубу геологов, робототехников, программистов, отряду юных спецназовцев или школе полицейских. Здесь же дадут основы игры в гольф и фехтования на саблях. Кроме того, при Дворце пионеров работают студии раннего развития для малышей от 3 лет.

День открытых дверей планируют провести 29 апреля в два захода в 10:00 и в 12:00 одновременно по адресам Свердловский проспект, д. 59 и проспект Героя России Евгения Родионова, д.13.