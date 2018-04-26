Девочек и мальчиков с «фабрики детей» спасли от рабства и проституции

В Лагосе — самом крупном городе Нигерии — спасли более сотни детей, которых намеревались использовать в качестве рабов или для проституции. Об этом сообщает в четверг, 26 апреля, BBC News

Правоохранительные органы совершили рейд на «фабрику детей» и два нелегальных приюта. В общей сложности удалось спасти 100 девочек и 62 мальчика, рассказал уполномоченный по делам молодежи и социального развития в штате Лагос Агбула Дабири (Agboola Dabiri). По его словам, некоторые из них подверглись сексуальному насилию, однако теперь все они размещены в государственных учреждениях и находятся под защитой.

Как отмечается, подобные «фабрики детей» в Нигерии не редкость. Находящихся в них несовершеннолетних продают на усыновление, в рабство, переправляют в Европу для занятия проституцией или даже убивают во время проведения различных ритуалов.

Дети попадают в подобные заведения разными способами. В некоторых случаях незамужним беременным нигерийкам предлагаются медицинскую помощь в обмен на ребенка. В других женщин насилуют, чтобы они зачали специально для «фабрики». Кроме того, в феврале полиция выявила и другую схему: беременная отправилась рожать в частный дом, а ее ребенка сразу же забрали и продали.

В 2013 году в нигерийском штате Имо в одном доме обнаружили 17 беременных подростков и 11 маленьких детей. Все девочки рассказали, что их насиловал один и тот же мужчина, пишет BBC News.