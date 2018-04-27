Семьи из льготных категорий получат путевки на отдых

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Более 40 тысяч московских детей из льготных категорий и их родителей бесплатно отдохнут в рамках летней оздоровительной кампании. Об этом 26 апреля сообщили в пресс-службе Государственного автономного учреждение культуры «Мосгортур».

Как сообщили на сайте Агентства городских новостей «Москва» со ссылкой на ведомство, дети отдохнут в шести регионах: Крыму, Краснодарском крае, Минеральных водах, Московской области, Средней полосе России и в Беларуси.

Всего столичных ребят этим летом примут более сотни организаций. Каждый лагерь и база отдыха проходит три этапа проверки, прежде чем открыть первую смену.