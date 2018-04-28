В России вступили в силу «вафельные» штрафы

В России вступили в силу изменения в Правила дорожного движения, которые предусматривают наказание за выезд и остановку на перекрестке с новой «вафельной» разметкой. Постановление об этом подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев 20 октября прошлого года.

Специальная диагональная разметка желтого цвета будет наноситься на особо сложных участках дорог — перекрестках с пересекающимися транспортными потоками. Загораживать проезд для поперечных транспортных потоков было запрещено и раньше, но специальной разметки для этого не было.

Теперь водителям нельзя выезжать на перекресток или любой другой участок дороги, если нет возможности проехать «вафельницу» без остановки. Штраф за остановку составит тысячу рублей. Также появился дорожный знак «Участок перекрестка». Его будут ставить за 30 метров до «вафельницы», сообщает РИА Новости

Раньше такая разметка была нанесена в качестве эксперимента на некоторых улицах Москвы. Например, на пересечении Башиловской и 2-й Квесисской, а также Автозаводской и Велозаводской улиц и Автозаводской с улицей Ленинская Слобода.