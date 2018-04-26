В Москве пройдет Европейская неделя иммунизации

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по городу Москве в ЮВАО города Москвы информирует, что с 23 по 29 апреля 2018 года в городе Москве, как и в других регионах Российской Федерации проводится Европейская неделя иммунизации. В эти дни по инициативе Европейского регионального бюро Всемирной Организации Здравоохранения будут осуществляться широкомасштабные кампании по иммунизации населения. Прививки будут делать бесплатно всем желающим.

Европейская неделя иммунизации представляет собой инициативу, направленную на пропаганду иммунизации, чтобы поднять несколько угасающий интерес к вопросам вакцинации. Целью этой инициативы, является повышение охвата вакцинацией посредством обеспечения большей осведомленности населения о важности иммунизации и праве каждого ребенка быть защищенным от болезней, предотвращаемых при помощи вакцин.

Мероприятия ВОЗ направлены на борьбу с инфекционными болезнями, предупреждаемыми средствами специфической профилактики, как в европейских странах, так и на территории России. Эта инициатива проводится ежегодно с целью повышения уровня информированности и знаний населения, общественности, медицинских работников об инфекциях, управляемых средствами иммунопрофилактики, о необходимости защиты против инфекционных болезней. Врачи всего мира объединяют усилия, чтобы напомнить этот непреложный факт.

Вакцинация является одним из величайших достижений здравоохранения ХХ века, одним из важнейших инструментов сохранения здоровья населения и увеличения продолжительности жизни. Во всем мире она признана, как наиболее эффективное и доступное средство в борьбе с инфекциями. Иммунизация обеспечивает защиту от большинства инфекционных заболеваний.

В настоящее время в мире создано более 100 вакцин для борьбы с более чем 40 заболеваниями. Иммунизации против таких инфекций, как полиомиелит, столбняк, дифтерия, коклюш, корь позволила значительно снизить заболеваемость среди детей. По сравнению с допрививочным периодом заболеваемость корью снизилась в 500 раз, эпидемическим паротитом — в 150 раз, дифтерией в 200 раз, коклюшем — в 40 раз, столбняком — в 50 раз. Ежегодно в России, благодаря вакцинопрофилактике, сохраняется жизнь и здоровье около трех миллионов человек.

Еще в начале прошлого столетия ежегодно корь уносила жизни почти миллиона детей в возрасте до 5 лет, десятки тысяч новорожденных и женщин погибали от столбняка, который и сегодня поражает беднейшие слои детей и женщин разных стран, где роды происходят в антисанитарных условиях и матери не привиты против столбняка.

Обязательное массовое проведение профилактических прививок против натуральной оспы сделало возможным ликвидацию этой страшной инфекции, одной из самых опустошительных болезней.

Успехи планомерной целенаправленной работы по специфической профилактике инфекционных заболеваний привели к тому, что в 2002 году ВОЗ провозгласила ликвидацию полиомиелита в Европейском регионе. Россия получила сертификат территории свободной от полиомиелита. Следующей задачей является ликвидация кори и краснухи.

Следует отметить, что в то время как развивающиеся страны борются за то, чтобы получить вакцины для детей, в развитых странах возникают другие проблемы: население успокоилось в связи с низким уровнем заболеваемости детей и взрослых, родители необоснованно отказываются от проведения прививок детям. В условиях низкого уровня заболеваемости некоторые люди считают, что вакцинация более опасна, чем сама болезнь. Отказ от иммунизации детей является нарушением прав ребенка на жизнь и здоровье.

Эти заблуждения привели к снижению охвата прививками. Как следствие, к новому росту заболеваний. Именно такая ситуация сложилась в 90-х годах с заболеваемостью дифтерией в нашей стране, и в том числе в городе Москве. Резкий рост заболеваемости, сотни заболевших, десятки умерших и столько же оставшихся инвалидами — итог антипропаганды вакцинопрофилактики, развернутой в начале 90-х годов в стране.

В каждой стране существует свой Национальный календарь профилактических прививок. В России Национальный календарь профилактических прививок предусматривает обязательную иммунизацию населения против 10 инфекционных заболеваний — дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, кори, эпидемического паротита, краснухи, вирусного гепатита В, туберкулеза, гриппа. Данные прививки проводятся в определенном возрасте, начиная с рождения ребенка, бесплатно.

Сегодня вся ответственность по защите детей от инфекций, управляемых средствами специфической профилактики, лежит на родителях. Для иммунопрофилактики используются только зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации отечественные и зарубежные медицинские иммунобиологические препараты, которые подлежат обязательной сертификации. Вакцинируя ребенка сейчас, Вы предупреждаете не только развитие самого заболевания, но и, что гораздо важнее, возникновение тяжелейших осложнений.

Неделя иммунизации — ваш шанс защитить своего ребенка и себя уже сегодня.

Уважаемые жители Юго-Восточного Административного округа города Москвы не подвергайте Вашу жизнь, жизнь Вашего ребенка, близкого человека опасности. Защитите себя и своих близких! Сделайте прививку!

Посетите Ваш прививочный кабинет в удобное для Вас время. В Неделю иммунизации работа их будет продлена, по любому вопросу Вам будет обеспечена консультация высококвалифицированных специалистов.

Открыта телефонная «горячая линия»:

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по городу Москве в ЮВАО города Москвы — 8-495-379-10-32