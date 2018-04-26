Ещё
Мальчик застрял на дне бассейна и ждал помощи под водой больше девяти минут (ВИДЕО)
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мальчик застрял на дне бассейна и ждал помощи под водой больше девяти минут (ВИДЕО) 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
В детском аквапарке 12-летний мальчик застрял на дне бассейна и провел под водой более девяти минут. Жизнь ребенку спас один из посетителей аквапарка, который сумел сделать ему искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на ABC.
По сведениям издания, инцидент случился в конце марта в американском штате Южная Каролина. Однако общественный резонанс история приобрела только сейчас, после того как полиция обнародовала кадры, сделанные камерой видеонаблюдения.
На записи видно, как двое подростков играют в бассейне. В какой-то момент они заметили на дне решетку, закрывающую всасывающую трубу. Ребята захотели изучить 15-сантиметровое отверстие и вырвали решетку, а зачем начали по очереди нырять, рассматривая углубление. После очередного погружения один из мальчиков застрял в трубе.
Друг не смог высвободить пленника и побежал звать взрослых на помощь. Однако им также не удалось спасти ребенка из водяного плена, несмотря на многочисленные попытки. Поднять подростка со дна бассейна смогли только сотрудники полиции. В результате мальчик пробыл под водой 9 минут и 18 секунд.
О состоянии ребенка в настоящий момент ничего не известно. По словам сотрудников правоохранительных органов, разглашать информацию о его самочувствии родители отказались.
Напомним, дети массово отравились хлором в бассейне под Кемеровом.
Видео: wpde.com
В городе N: последние новости
Нижегородский военно-патриотический лагерь «Хочу стать десантником» примет около 400 детей Многодетную нижегородку обвиняют в жестоком убийстве своего пятого ребенка Пять лагерей Нижегородской области удостоены дипломов Всероссийского конкурса
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы6
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру23
Киноляпы, которые никто не замечал23
Актеры, повредившие психику на съемках2
Как уходили знаменитости15
Видео
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
07:04
Фильмы, которые преобразились после спецэффектов
Кино
11:57
Скрытые загадки в кинофильмах
Кино
10:27
Волшебные преображения звёзд
Кино
10:00
Тайные послания, которые шлют нам мультипликаторы
Кино
10:08
Что скрывают сотрудники кинотеатров
Кино
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
10:45
За каких звёзд сыграли дублеры
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение