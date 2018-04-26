Мальчик застрял на дне бассейна и ждал помощи под водой больше девяти минут (ВИДЕО)

В детском аквапарке 12-летний мальчик застрял на дне бассейна и провел под водой более девяти минут. Жизнь ребенку спас один из посетителей аквапарка, который сумел сделать ему искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на ABC.

По сведениям издания, инцидент случился в конце марта в американском штате Южная Каролина. Однако общественный резонанс история приобрела только сейчас, после того как полиция обнародовала кадры, сделанные камерой видеонаблюдения.

На записи видно, как двое подростков играют в бассейне. В какой-то момент они заметили на дне решетку, закрывающую всасывающую трубу. Ребята захотели изучить 15-сантиметровое отверстие и вырвали решетку, а зачем начали по очереди нырять, рассматривая углубление. После очередного погружения один из мальчиков застрял в трубе.

Друг не смог высвободить пленника и побежал звать взрослых на помощь. Однако им также не удалось спасти ребенка из водяного плена, несмотря на многочисленные попытки. Поднять подростка со дна бассейна смогли только сотрудники полиции. В результате мальчик пробыл под водой 9 минут и 18 секунд.

О состоянии ребенка в настоящий момент ничего не известно. По словам сотрудников правоохранительных органов, разглашать информацию о его самочувствии родители отказались.

Напомним, дети массово отравились хлором в бассейне под Кемеровом.

Видео: wpde.com