В Екатеринбурге массово заболели дети из школы-интерната

По данным региональной прокуратуры, с 18 по 23 апреля 16 воспитанников школы-интерната № 11 обратились за помощью к врачам. Все дети жаловались на схожие симптомы: плохое самочувствие, боль в животе и рвоту. У пяти заболевших был обнаружен норовирус 2 типа.

Сейчас следователи устанавливают причины отравления детей: идет проверка школы, школьной столовой на соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания воспитанников. Сотрудники Роспотребнадзора также взяли пробы еды и продуктов питания, опрашиваются сотрудники столовой и руководство школы.

«Специалистами Роспотребнадзора в образовательной организации отобраны пробы продуктов питания, смывы с поверхностей помещения пищеблока, проводятся исследования и иные мероприятия для установления причин возможного заболевания. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — рассказали в ведомстве.