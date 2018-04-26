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В Екатеринбурге массово заболели дети из школы-интерната
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В Екатеринбурге массово заболели дети из школы-интерната 

РИА «ФедералПресс» 54 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По данным региональной прокуратуры, с 18 по 23 апреля 16 воспитанников школы-интерната № 11 обратились за помощью к врачам. Все дети жаловались на схожие симптомы: плохое самочувствие, боль в животе и рвоту. У пяти заболевших был обнаружен норовирус 2 типа.
Сейчас следователи устанавливают причины отравления детей: идет проверка школы, школьной столовой на соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания воспитанников. Сотрудники Роспотребнадзора также взяли пробы еды и продуктов питания, опрашиваются сотрудники столовой и руководство школы.
«Специалистами Роспотребнадзора в образовательной организации отобраны пробы продуктов питания, смывы с поверхностей помещения пищеблока, проводятся исследования и иные мероприятия для установления причин возможного заболевания. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — рассказали в ведомстве.
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