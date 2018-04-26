Детско-родительская «космическая» выставка открылась в школе на Стандартной

В корпусе №6 школы №305 Алтуфьевского района, в рамках тематической недели «Космос», открылась детско-родительская выставка работ, выполненных своими руками, на которой представлены рисунки, макеты и другие поделки. Об этом сообщается на сайте образовательного учреждения.

«Каждой группой были организованы выставки творческих работ. Дети, родители и педагоги подготовили экспонаты, которыми не только можно было любоваться, но и использовать их в играх и досугах», — уточняется в сообщении.

Напомним, дошкольное отделение №6 школы №305 находится про адресу: ул. Стандартная, д. 33. (вт)