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Детско-родительская «космическая» выставка открылась в школе на Стандартной
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Детско-родительская «космическая» выставка открылась в школе на Стандартной 

Управа Алтуфьевского района 45 минут назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
В корпусе №6 школы №305 Алтуфьевского района, в рамках тематической недели «Космос», открылась детско-родительская выставка работ, выполненных своими руками, на которой представлены рисунки, макеты и другие поделки. Об этом сообщается на сайте образовательного учреждения.
«Каждой группой были организованы выставки творческих работ. Дети, родители и педагоги подготовили экспонаты, которыми не только можно было любоваться, но и использовать их в играх и досугах», — уточняется в сообщении.
Напомним, дошкольное отделение №6 школы №305 находится про адресу: ул. Стандартная, д. 33. (вт)
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