Екатеринбургскую школу-интернат закрыли на карантин

Екатеринбургская школа-интернат № 11 после выявления нескольких случаев инфицирования детей закрыта на карантин. Об этом сообщили в учебном заведении.

В течение трёх дней, с 18 по 20 апреля, воспитанники школы обращались к врачам с болью в животе, рвотой и недомоганием.

«По состоянию на 23 апреля 2018 года у пяти заболевших выделен норовирус второго типа (острая кишечная инфекция. — Прим. ред.)», — сообщали ранее в прокуратуре , которая проверяет работу интерната.

Роспотребнадзор , тоже подключенный к проверке, отобрал пробы продуктов питания, сделал смывы с поверхностей помещения пищеблока и ведёт исследование.

В апреле закрыли школу № 85 на 1300 учеников из-за кишечной инфекции. Её кормила столовая «Золушка» — сейчас в отношении учреждения тоже идут проверки.