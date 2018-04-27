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Екатеринбургскую школу-интернат закрыли на карантин
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Екатеринбургскую школу-интернат закрыли на карантин 

e1.ru 50 минут назад
Фото: e1.ru
Екатеринбургская школа-интернат № 11 после выявления нескольких случаев инфицирования детей закрыта на карантин. Об этом сообщили в учебном заведении.
В течение трёх дней, с 18 по 20 апреля, воспитанники школы обращались к врачам с болью в животе, рвотой и недомоганием.
«По состоянию на 23 апреля 2018 года у пяти заболевших выделен норовирус второго типа (острая кишечная инфекция. — Прим. ред.)», — сообщали ранее в прокуратуре, которая проверяет работу интерната.
Роспотребнадзор, тоже подключенный к проверке, отобрал пробы продуктов питания, сделал смывы с поверхностей помещения пищеблока и ведёт исследование.
В апреле закрыли школу № 85 на 1300 учеников из-за кишечной инфекции. Её кормила столовая «Золушка» — сейчас в отношении учреждения тоже идут проверки.
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