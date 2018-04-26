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В школе-интернате № 11 отравились 16 детей
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В школе-интернате № 11 отравились 16 детей 

e1.ru 19 минут назад
Фото: e1.ru
В течение трёх дней, с 18 по 20 апреля, дети обращались к врачам с болью в животе, рвотой и недомоганием.
«По состоянию на 23 апреля 2018 года у 5 заболевших выделен норовирус 2-го типа», — сообщили в прокуратуре, которая проверяет работу интерната.
«В ходе проверки устанавливаются обстоятельства, при которых заболели дети, в том числе соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания воспитанников», — сообщили в надзорном ведомстве.
Роспотребнадзор, тоже подключенный к проверке, отобрал пробы продуктов питания, сделал смывы с поверхностей помещения пищеблока и ведёт исследование.
В апреле закрыли школу № 85 на 1300 учеников из-за кишечной инфекции. Её кормила столовая«Золушка» — сейчас в отношении учреждений тоже идут проверки.
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