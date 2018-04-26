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В Волгограде на детской железной дороге открывается 70-й сезон
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В Волгограде на детской железной дороге открывается 70-й сезон 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе Приволжской железной дороги, в течение мая-сентября для жителей и гостей города будут организованы увлекательные экскурсии, в которых они познакомятся с историей ДЖД. В путешествие пассажиры отправятся на поезде.
Детская ж/д-дорога — это не только уникальная достопримечательность Волгограда, но и учебный полигон для ребят из кружка «Юный железнодорожник». В этом году более 400 воспитанников попробуют себя в роли машиниста тепловоза, проводника-осмотрщика вагонов, организатора движения поездов, специалиста путевого хозяйства.
Отметим, за прошлый летний сезон ДЖД посетило более 8 000 человек, в том числе около 4 500 детей.
О том, в какие дни работает детская железная дорога и сколько стоит билет на экскурсию, можно узнать здесь.
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