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В Волгограде открывается юбилейный сезон детской железной дороги
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В Волгограде открывается юбилейный сезон детской железной дороги 

v1.ru 17 минут назад
Фото: v1.ru
С 1 мая и до сентября в пойме реки Царица, между Центральным и Ворошиловским районами Волгограда, начинает работать детская железная дорога. Этот сезон станет для нее юбилейными — первые детские составы пошли по дороге в пойме Пионерки и по набережной 70 лет назад.
— Детская железная дорога не только одна из достопримечательностей Волгограда, но и учебный полигон для детей из кружка «Юный железнодорожник», — сообщили V1.ru в службе корпоративных коммуникаций Приволжской железной дороги. — В этом году более 400 ребят попробуют себя в роли машиниста тепловоза, проводника-осмотрщика вагонов, организатора движения поездов и специалиста путевого хозяйства.
В прошлом году детская железная дорога была открыта после реконструкции: в пойме напротив ГДЮЦа разместился многофункциональный корпус с учебными классами и музем, депо для вагонов и тепловозов, а также 1,2 километра рельсового пути. На дороге действует три остановочных пункта: «Станция Пионерская», «Станция „Гаситель“» и «Площадь Чекистов».
Железная дорога работает со вторника по воскресенье, отправление со станции «Площадь Чекистов» в 10:30, 11:30, 12:30; 15:00, 16:30 и 18:00. Понедельник — выходной день. Дети до пяти лет катаются бесплатно, от 5 до 11 лет — 100 рублей, для взрослых — 150 рублей.
Уточнить подробности по работе детской железной дороги можно по телефонам 8 (8442) 90-42-34, 8-961-080-67-07 (с 9:00 до 16:00).
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