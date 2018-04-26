Более 40 тысяч горожан воспользуются льготными путевками

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Более 40 тысяч детей столицы и их родителей в рамках летней оздоровительной компании 2018 года смогут воспользоваться льготными путевками. Об этом сообщили на официальном сайте Агентства городских новостей «Москва» 26 апреля.

— Благодаря таким путевкам юные жители столицы смогут отдохнуть в Краснодарском крае, Крыму, Минеральных водах, Белоруссии, Средней полосе или в Московской области. Пять авторских программ в туристической, научной, творческой, военно-патриотической и спортивной направленностях реализуют специалисты, — сообщили на официальном сайте агентства со ссылкой на пресс-службу «Государственного автономного учреждения культуры „Московское агентство организации отдыха и туризма“».

Они добавили, что каждый из детских лагерей, в которые отравятся ребята, прошел три этапа проверки.