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Более 40 тысяч горожан воспользуются льготными путевками
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Более 40 тысяч горожан воспользуются льготными путевками 

Администрация поселения Вороновское 1 час назад
Фото: Администрация поселения Десеновское
Фото: архив
Более 40 тысяч детей столицы и их родителей в рамках летней оздоровительной компании 2018 года смогут воспользоваться льготными путевками. Об этом сообщили на официальном сайте Агентства городских новостей «Москва» 26 апреля.
— Благодаря таким путевкам юные жители столицы смогут отдохнуть в Краснодарском крае, Крыму, Минеральных водах, Белоруссии, Средней полосе или в Московской области. Пять авторских программ в туристической, научной, творческой, военно-патриотической и спортивной направленностях реализуют специалисты, — сообщили на официальном сайте агентства со ссылкой на пресс-службу «Государственного автономного учреждения культуры „Московское агентство организации отдыха и туризма“».
Они добавили, что каждый из детских лагерей, в которые отравятся ребята, прошел три этапа проверки.
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