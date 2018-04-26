Ленобласть обеспечит одаренным детям региона «социальные лифты»

Правительство Ленинградской области одобрило законопроект, регламентирующий меры господдержки одаренных детей и талантливой молодежи.

Законопроект разработан комитетом общего и профессионального образования. Меры, предусмотренные документом, направлены на создание «социальных лифтов», которые позволят каждому одаренному ребенку независимо от места проживания и материального положения семьи проявить и развивать свои способности.

Как пояснили ivbg.ru в пресс-службе областного правительства, в настоящее время одаренные дети и талантливая молодежь рассматриваются как один из основных драйверов инновационного социально–экономического развития территорий. Именно поэтому работа с ними является одним из приоритетов региональной образовательной политики.

Отмечается, что с целью выявления одаренных детей и талантливой молодежи ежегодно в Ленобласти проводится более 240 олимпиад и иных конкурсных мероприятий различного уровня.