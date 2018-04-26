Семак рассказал о воспитании восьми детей

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак ответил на вопрос, как он успевает тренировать и уделять футболу много времени, имея восемь детей.

«Как могу, так и тренирую. Все остальное время, естественно, отдаю детям. И в те редкие моменты, когда есть выходной, полностью принадлежу детям и семье. А так, обычный рабочий день, который с утра начинается с того, что я кого-то из детей развожу по мере возможности, а потом кого-то забираю. Вечерами тоже отдаю себя семье, за исключением тех моментов, когда нужно готовиться к матчам.

Они уже не такие маленькие. Самой младшей уже пять лет, и тот период, когда они все расползались в разные стороны, пройден. Сейчас наступает более значимый период воспитания детей. Пока они маленькие, здесь преобладает уход за детьми, что тоже требует сил, но воспитание — это уже другой процесс, в котором подключаются все ресурсы, и нервы, и поступательность своих каких-то мнений и суждений, того воспитания, которое мы хотели бы видеть в своих детях.

Сколько стоит в месяц содержание такой большой семьи? Сложно сказать. Из тех помощников, что у нас есть, долгое время живет с нами наша помощница-филиппинка. Она прекрасный человек и хороший помощник по хозяйству. Есть еще водитель, который помогает развозить, и больше у нас в штате никого нет.

Естественно, когда есть возможность, ты не уделяешь такое пристальное внимание деньгам. Можно пойти, образно говоря, в «Зару» и не смотреть на цены, потому что это магазин бюджетных цен. У нас прекрасные отношения с руководством магазина «Кенгуру», где у нас хорошая скидка, которой мы очень часто пользуемся. Это тоже огромная помощь, когда нужно купить что-то более красивое, выходное для детей. А так абсолютно обычные магазины.

Из тех расходов, о которых я говорил, самые важные — это зарплаты по хозяйству, транспортные расходы, одежда, питание. Конечно на одежду пока очень большие расходы. Пока дети растут, нужно каждый сезон покупать какие-то вещи. Сложнее с перелетами, когда нужно куда-то поехать. Потому что восемь детей плюс взрослые — это 10 — 12 человек. Здесь сталкиваешься с проблемами и перемещения, и билетов, и гостиниц, и это, конечно, серьезная часть расходов, независимо от того, куда мы едем», — цитирует Семака.