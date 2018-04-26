Школьники из Некрасовки побывали в Московском Кремле

Учащиеся 2 класса «П» школы № 2089 района Некрасовка побывали на обзорной экскурсии по Москве.

«Ребята посетили Кремль, увидели смену караула у Вечного огня, побывали на смотровой площадке перед МГУ на Воробьевых горах и увидели еще много знаменитых памятников архитектуры. Дети и взрослые ознакомились с легендами о Москве, узнали о ее защитниках и о том, как выглядели улицы города много лет назад», — сообщается на сайте учреждения.

По словам педагогов, у взрослых и детей экскурсия оставила незабываемые впечатления. (вт)