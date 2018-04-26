Вожатых научили определять, принимал ли ребенок психотропные средства

31 мая первые организованные группы московских школьников отправятся на отдых в летние лагеря. Там их встретят добровольные пожарные дружины из обслуживающего персонала. А даже получасовой сбой единых, утвержденных «сверху» программ отдыха запустит в столичной штаб-квартире сигнал тревоги. Такими, поистине боевыми сводками, городские власти предварили открытие фронтов детского отдыха на летних каникулах-2018. Их кодовое название — Надзорно-профилактическая операция «Отдых».

В этом году в летней оздоровительной кампании появится много нового. Во всех загородных лагерях введен единый распорядок дня, начинающийся подъемом в 8.00 и заканчивающийся отбоем в 22.30. И «если где-то в программе произойдет задержка более чем в полчаса, нас сразу же проинформируют и мы примем меры!— пообещал замглавы столичного департамента культуры Владимир Филиппов . (Именно это ведомство по приказу столичного градоначальника отвечает за летний отдых маленьких москвичей). — Ни один вожатый не имеет права корректировать программу самостоятельно! Так что ни один ребенок не останется вне нашего контроля ни на одну минуту!»

В общей сложности для работы этим летом подготовлены около 4 тыс. вожатых, в том числе из студентов. И подковали их, уточнил первый замгендиректора Московского агентства организации отдыха и туризма Андрей Авдеев , разносторонне: обучили азам конфликтологии, научили работать с трудными подростками и распознавать по внешнему виду детей, принявших психотропные средства. Кроме того, каждый из них знает по 100 игр, которыми безо всяких специальных средств в любой момент можно занять заскучавших было подопечных. Так что никто не заскучает!

Не заскучают и компании, выигравшие конкурс на то, чтобы принять детей этим летом. Проверка детских лагерей проводится сейчас в три этапа. На первом выявляется разница между тем, что победители тендера обещали, и что реально предложили. На втором проверяется, как они эту разницу устранили (ремонт, замена унитазов и окон и т.п.). А третья проверка проводится, когда уже заехали дети.

Теперь о транспорте. С 1 июля перевозка детей на автобусах, находящихся в эксплуатации больше 10 лет, запрещена. И организаторы отдыха, по их словам, к этому полностью готовы. Готовы они и к дополнительным проблемам с автотранспортом — связанным с проведением Чемпионата мира по футболу: «Ситуация, конечно, напряженная, — признал Авдеев. — Но все контракты с автобусами уже заключены, и проблем для детей не будет. Правда, цены за 1 час в связи с ЧМ-2018 возросли. Но что поделать — это общий закон экономики…»

Медицина. Помимо традиционных медсправок, отъезжающие дети, перед тем как тронуться в путь, пройдут обязательный медосмотр (в том числе на педикулез). Это, как обещают организаторы, еще подсократит и без того снизившийся уровень заболеваемости в лагерях инфекционными болезнями. Проследят и за тем, чтобы в столовках лагерей, как в прошлые годы, не урезали детские порции. А тем, кто все равно не наестся, Авдеев твердо пообещал добавку.

Не подкачает и охрана лагерей: ни один человек не проникнет туда извне, и ни один ребенок не вырвется наружу, обещают в департаменте культуры. Да и как иначе, если обеспечение безопасности, как сообщил замначальника отдела надзора МЧС по Москве Юрий Латышов, в его ведомстве назвали Надзорно-профилактической операцией «Отдых»! Ее итогом, подчеркнул он, уже стала ликвидация всех нарушений, чреватых пожароопасностью. А на случай ЧП из персонала лагерей образованы добровольные пожарные команды.

У семей, имеющих право на льготные детские путевки, свой цимес. Им впервые предоставлено право выбора: путевка или 30 тыс. руб. для самостоятельной организации отдыха своего ребенка. И всем желающим уже выданы эти деньги. Кроме того, льготникам не пришлось ради обретения путевок обивать пороги социальных служб: отныне это можно сделать через городской портал госуслуг, и все поданные таким образом заявки уже удовлетворены.

Ежедневный отдых в городских лагерях (или центрах дневного пребывания школьников непосредственно в городе) по просьбам родителей продлили на один час и, начинаясь в 09.00, он заканчивается теперь в 19.00. При этом помимо трехразового горячего физического питания, предусмотрено и питание духовное: «Не реже двух раз в неделю ребят будут вывозить на экскурсии в музеи или парки столицы», — пообещал Филиппов. Также впервые на лето открываются все детские «очаги культуры» города —дворцы детского творчества и т. п., где в режиме нон-стоп будут действовать около 2 тыс. кружков.

СПРАВКА «КВ»

В 2018 году московских детей примут на отдых 106 лагерей на территории России и Белоруссии, а также 217 «городских лагерей». На данный момент уже принято более 40 тыс. заявлений на отдых 65 тыс. детей, 44% которых отправятся на организованный отдых впервые.

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