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Дети из многодетных семей в Щербинке прошли комплексное медицинское обследование
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Дети из многодетных семей в Щербинке прошли комплексное медицинское обследование 

Администрация городского округа Щербинка 1 час назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: Щербинская городская больница
Обследования в рамках диспансеризации прошли более 60 детей из многодетных семей. Об этом 26 апреля сообщили в Щербинской городской больнице.
— За один день дети смогли посетить невролога, ортопеда, хирурга, офтальмолога, оториноларинголога, стоматолога, дерматолога, эндокринолога. Кроме того, они сдали анализы и прошли электрокардиограмму, — сообщила главный врач ЩГБ Елена Лисицина.
По завершении обследований родители получили консультацию педиатра. Вместе с этим они могли оформить необходимые документы на посещение детского сада, школы и спортивных секций.
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