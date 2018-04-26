Дети из многодетных семей в Щербинке прошли комплексное медицинское обследование

Фото: Щербинская городская больница

Обследования в рамках диспансеризации прошли более 60 детей из многодетных семей. Об этом 26 апреля сообщили в Щербинской городской больнице.

— За один день дети смогли посетить невролога, ортопеда, хирурга, офтальмолога, оториноларинголога, стоматолога, дерматолога, эндокринолога. Кроме того, они сдали анализы и прошли электрокардиограмму, — сообщила главный врач ЩГБ Елена Лисицина.

По завершении обследований родители получили консультацию педиатра. Вместе с этим они могли оформить необходимые документы на посещение детского сада, школы и спортивных секций.