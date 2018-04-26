Севастопольскую финалистку шоу «Голос. Дети» наградили путевкой в «Артек»

Сегодня перед заседанием правительства губернатор Дмитрий Овсянников вручил путевку в «Артек» 13-летней певице из Севастополя Веронике Сыромле. Поводом для такого оржественного подарка стал выход в финал всероссийского проекта «Голос. Дети».

«Я бы хотела отметить нашу талантливую Веронику Сыромлю, — заявил Веронике губернатор. — Весь Севастополь болел, вот Юрий Иванович (Кривов — прим. ред.) эмоционально переживает! Сегодня хотим при всех от лица всего правительства сказать спасибо. Больше таких талантливых детей, нам это очень важно».

С момента вступления Республики Крым и Севастополя в Россию Вероника стала первой представительницей города и всего полуострова, сумевшей достигнуть финала.